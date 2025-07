Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: le convocate dell’Italia ai raggi X. Il nuovo corso cerca le prime risposte

I progetti tecnici in ambito sportivo hanno spesso bisogno di rinnovarsi e per farlo non esiste occasione migliore dell’inizio di un quadriennio olimpico. Il nuovo corso del Setterosa affronta il test del primo grande evento internazionale, i campionati mondiali di Singapore.

Nel post Parigi 2024, competizione chiusa al sesto posto, Carlo Silipo ha operato la scelta, probabilmente non più procrastinabile, di attuare un radicale ricambio generazionale nella rosa della rappresentativa tricolore. Un gruppo rinnovato e ringiovanito ha risposto presente nelle fasi preliminari di World Cup ad Alessandropoli e nella Final Eight disputata a Chengdu nel fine settimana di Pasqua.

Al termine della prima parte del lavoro di preparazione in vista della rassegna iridata il tecnico partenopeo ha integrato la rosa con il rientro di Roberta Bianconi, gli arrivi di Carlotta Meggiato dell’Antenore Plebiscito Padova e Gaia Gagliardi dell’Ekipe Orizzonte preferendo poi Helga Santapaola ad Olimpia Sesena per completare il tandem dei portieri.

L’entusiasmo dimostrato nei primi due appuntamenti di World Cup, la voglia di confrontarsi ai massimi livelli e la giusta modalità di gestione della tensione derivante dall’importanza della posta in palio dovranno essere i cardini del cammino di un gruppo voglioso di iniziare nel migliore dei modi il cammino verso Los Angeles 2028.

Il ritorno di Roberta Bianconi, argento olimpico a Rio 2016, garantisce pericolosità al tiro, esperienza e la leadership necessaria a gestire ii pallone nei momenti caldi delle partite più impegnative. Accanto all’eterna fuoriclasse del Rapallo risulteranno fondamentali la crescita di Dafne Bettini e Sofia Giustini.

La stella dell’Ekipe Orizzonte deve continuare a recitare il ruolo di leader del gruppo e ad assumersi la responsabilità delle scelte nei momenti caldi così da essere una giocatrice determinante in fase di costruzione del gioco e di finalizzazione della manovra offensiva. Sofia Giustini è giocatrice dal talento cristallino, in grado di poter svariare su tutto il fronte d’attacco grazie alla sua duttilità. Il biennio in Spagna l’ha migliorata e maturata, l’imminente ritorno in Italia la stimola ad alzare ulteriormente l’asticella.

Determinanti nel nuovo corso potrebbero rivelarsi le attitudini realizzative di una bomber di razza come Chiara Ranalli, attaccante che quando viene innescata dalla squadra nel modo giusto sa rivelarsi mortifera. La pescarese dovrà però essere brava a gestire nel migliore dei modi il lavoro difensivo e a non incappare in problemi di falli.

Nel cuore dell’area avversaria la garanzia è rappresentata da Agnese Cocchiere. Il centroboa della Sis Roma è ormai una delle migliori interpreti del ruolo in campo internazionale ed è ulteriormente galvanizzata dal ruolo di capitano del nuovo corso. Ad aiutarla nel compito di garantire la necessaria profondità al gioco ci saranno Gaia Gagliardi dell’Ekipe Orizzonte e Paola Di Maria del Rapallo Pallanuoto.

Rispetto al duplice impegno in World Cup significativo il cambio in porta con la scelta di promuovere Helga Santapaola del Rapallo Pallanuoto al posto di Olimpia Sesena, classe 2006 della Sis Roma. Confermatissimo invece l’estremo difensore dell’Ekipe Orizzonte Aurora Condorelli.