Pallanuoto, Mondiali 2025: l’ampio parco delle favorite. Addirittura sei squadre in corsa per il titolo?

Si tratta della competizione inaugurale del nuovo quadriennio olimpico che si concluderà a Los Angeles 2028. A Singapore è ormai tutto pronto per l’inizio dei campionati mondiali di pallanuoto, manifestazione in cui il torneo maschile sembra, almeno alla partenza, caratterizzato da assoluto equilibrio. Non sembra azzardato affermare che il parco delle favorite sia davvero ampio.

A Parigi la Serbia ha scritto una pagina leggendaria di storia dello sport conquistando, da dominatrice, il terzo oro olimpico consecutivo davanti alla Croazia, campione mondiale in carica, e agli Stati Uniti. Nella Final Eight di World Cup la Spagna ha letteralmente dominato la scena dimostrandosi la più pronta nel completare il processo di adattamento alle nuove regole.

Un esame dell’attuale panorama internazionale evidenzia come, soprattutto nelle sfide decisive, saranno i dettagli a fare la differenza. Sono almeno sei le squadre in grado di proporre la propria candidatura per il successo finale, il tutto a garanzia dello spettacolo da offrire agli appassionati.

Quella allenata da David Martin è formazione completa con interpreti di valore assoluto in ogni ruolo, basti pensare a Unai Aguirre, Alvaro Granados e Bernat Sanahuja, e, Parigi 2024 a parte, capace di conquistare il podio nei grandi eventi internazionali con grande continuità. A spingere ulteriormente gli iberici sarà la voglia di regalare il degno finale di una carriera leggendaria a Felipe Perrone, il fuoriclasse spagnolo ha infatti annunciato la decisione di ritirarsi a fine torneo.

L’Ungheria allenata da Zsolt Varga rinuncia a senatori come l’infortunato Soma Vogel, il mancino Gergo Zalanki, il monumentale Balasz Harai e il ritirato Denes Varga. La formazione magiara affida le difesa della porta al tandem Csoma-Mizsei e propone cinque novità nel proprio roster. Gergely Burian completa un tandem eccellente sul lato cattivo con Marton Vamos. Vendel Vigvari raggiunge il fratello Vince in un roster che miscela con sapienza esperienza, classe e gioventù.

Rispetto alla spedizione in terra transalpina Uros Stevanovic ha confermato dieci dei tredici giocatori presenti. Milojevic e il duo ex AN Brescia Djordje Lazic-Boris Vapenski sono le novità di un roster completato da Nikola Murisic e Vasilje Martinovic. Attenzione massima alla Serbia, formazione abituata a partire in sordina e capace di trasformarsi nel momento della verità.

Il trionfale 2024 della Croazia rappresenta la testimonianza più efficace della solidità di una delle big del panorama mondiale. Quella allenata da Ivica Tucak è cliente ostico per qualsiasi avversaria, formazione che nelle partite da dentro/fuori sa essere decisiva nei fondamentali di uomo in più e uomo in meno. Rispetto alla competizione a cinque cerchi escono Maro Jokovic e Jerko Marinic-Kragic, entra l’esordiente Tin Brubnjak e ritorna il trio Filip Krzic-Franko Lazic-Zvonimir Butic.

Provare a coronare l’appuntamento con un grande successo internazionale, risultato sfuggito in extremis a Fukuoka 2023. La Grecia di Theodoros Vlachos riparte da una squadra confermata per dieci unità rispetto alle ultime Olimpiadi. Le novità, assente l’esperto portiere Zerdevas, saranno rappresentate dall’esordiente Aristides Chalyvopoulos e da Ioannis Alafragkis. Completano il roster ellenico il secondo portiere Emmanouil Andreadis, Evangelos Pouros e Nikolaos Gardikas.

La voglia di dimenticare la delusione di Parigi, il desiderio di tornare in alto e rinverdire la tradizione positiva di una competizione che nelle ultime edizioni ha regalato diverse soddisfazioni spingono l’Italia verso un torneo da assoluta protagonista. Sandro Campagna ha varato una squadra con quattro debuttanti assoluti e sei novità rispetto a Parigi. Determinante potrebbe rivelarsi la seconda partita del girone contro la Serbia perché vincere vorrebbe dire evitare il sempre insidioso crossover e avere più tempo per preparare la sfida della verità, il quarto di finale.