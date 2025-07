Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: il girone dell’Italia e chi incrocerebbe il Setterosa nei turni successivi

La Nazionale italiana di pallanuoto femminile è stata sorteggiata nel Girone A dei Mondiali 2025 di Singapore assieme a Nuova Zelanda, Australia e Singapore: il Setterosa con ogni probabilità si giocherà il primato nel raggruppamento contro l’Australia nel secondo turno.

Vincere il girone vorrebbe dire andare direttamente ai quarti di finale, contro la vincente dell’ottavo tra la seconda del Girone C, probabilmente una tra Ungheria e Grecia, che in ogni caso partirà da favorita contro la terza del Girone D, verosimilmente la Gran Bretagna. In semifinale poi, è plausibile che l’avversaria delle azzurre possa essere la vincente del Girone B, ovvero una tra Paesi Bassi e Stati Uniti.

In caso di secondo posto nel girone, invece, l’Italia dovrebbe affrontare agli ottavi la terza del Girone B, ovvero una tra Cina ed Argentina (molto probabilmente le asiatiche), per poi affrontare ai quarti la prima del Girone C, ovvero una tra Grecia ed Ungheria. In semifinale, poi, le azzurre dovrebbero sfidare la prima classificata del Girone D, con ogni probabilità la Spagna.