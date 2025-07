Quando gioca l’Italia ai Mondiali di pallanuoto femminile 2025? Orari, programma, tv, streaming

I Mondiali 2025 di pallanuoto femminile vedranno andare in scena la prima fase a gironi da venerdì 11 a martedì 15 luglio: il Setterosa giocherà nel Girone A con Australia, Singapore e Nuova Zelanda. In ciascun girone la prima classificata andrà ai quarti, mentre seconda e terza dovranno affrontare gli ottavi.

Questi gli orari italiani delle sfide della prima fase del Setterosa: esordio contro la Nuova Zelanda venerdì 11 luglio alle 11.35, secondo impegno contro l’Australia domenica 13 luglio sempre alle 11.35, ultima sfida contro le padrone di casa di Singapore martedì 15 luglio alle 13.10.

I Mondiali 2025 di pallanuoto femminile in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport (canali precisi da definire) e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE

Venerdì 11 luglio

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – ITALIA-NUOVA ZELANDA (Girone A)

Domenica 13 luglio

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – AUSTRALIA-ITALIA (Girone A)

Martedì 15 luglio

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – ITALIA-SINGAPORE (Girone A)

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (canali precisi da definire) e Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.