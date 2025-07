Chi affronteranno Errani/Paolini al prossimo turno a Montreal: il tabellone fino alla finale

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 1, si sono qualificate per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo WTA 1000 di Montreal: il primo turno si completerà quest’oggi e le azzurre conosceranno i nomi delle prossime avversarie, quelli della coppia che vincerà il match tra Barbora Krejčíková/Jeļena Ostapenko e Tereza Mihalíková/Olivia Nicholls.

In caso di ulteriore successo ed approdo ai quarti di finale, invece, per la coppia azzurra potrebbero esserci o le statunitensi Mccartney Kessler/Coco Gauff oppure la coppia che vincerà oggi all’esordio tra Nicole Melichar/Ludmilla Samsonova e Lyudmyla Kichenok/Ellen Perez, accreditate del numero 7 del seeding.

Per il resto nella parte alta del tabellone l’altro incontro disputato ha visto avanzare Su-Wei Hsieh/Olga Danilović, anche se sulla carta la coppia favorita dal seeding per affrontare le azzurre in semifinale resta la numero 4, composta da Veronika Kudermetova/Elise Mertens.

Nell’ultimo atto, infine, la coppia favorita per fronteggiare le azzurre sarebbe la numero 3 del tabellone, formata da Shuai Zhang/Taylor Townsend, dato che nel primo turno è uscito il duo accreditato della seconda testa di serie, Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.