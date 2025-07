Jasmine Paolini rischia di uscire dalla top10? La situazione del ranking a Montreal

La precoce eliminazione di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Montreal crea qualche grattacapo all’azzurra in ottica ranking WTA: anche se l’azzurra lo scorso anno non giocò il torneo canadese, che si disputò a Toronto, per prendere parte alle Olimpiadi, ora la tennista italiana rischia di uscire dalla top ten mondiale.

Paolini, infatti, lunedì scorso era a quota 3576 in nona posizione, e dopo il torneo nordamericano sarà a quota 3586, avendo incamerato 10 punti per la partecipazione, confermando, al momento, il piazzamento. Sono 4, però, le tenniste che potrebbero scavalcarla, ovviamente non tutte in contemporanea.

La statunitense Emma Navarro virtualmente occupa la decima piazza e per scavalcare Jasmine Paolini dovrebbe arrivare in finale a Montreal, portandosi a 3680. Per le altre tenniste coinvolte, invece, è necessario vincere il torneo per superare l’azzurra.

La kazaka Elena Rybakina andrebbe a 3893, mentre l’ucraina Elina Svitolina si porterebbe a quota 3729, infine la ceca Karolina Muchova salirebbe a 3718. Guardando al tabellone, Navarro è nella parte alta del tabellone assieme a Rybakina, mentre Svitolina e Muchova si trovano nella parte bassa.

Soltanto due combinazioni di risultati farebbero dunque scivolare Jasmine Paolini fuori dalla top ten: la vittoria di Svitolina in finale su Navarro, oppure la vittoria di Muchova in finale su Navarro. Con tutte le altre combinazioni di risultati Paolini resterebbe in top ten.

JASMINE PAOLINI ESCE DALLA TOP 10 DOPO MONTREAL SE…