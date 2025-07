Lucia Bronzetti dominata da Clara Tauson a Montreal, finisce il suo torneo al secondo turno

Finisce al secondo turno il WTA 1000 di Montreal per Lucia Bronzetti. La riminese viene sconfitta dalla danese Clara Tauson con il punteggio molto netto di 6-1 6-2. Non si trattava peraltro di un match nel quale partiva favorita. Per Tauson ora una tra l’ucraina Yuliia Starodubtseva e la polacca Magdalena Frech.

Primi game relativamente tranquilli tra le due, anche se in quello d’apertura una palla break Bronzetti, in condizione chiaramente migliore rispetto al debutto contro Mandlik, ce l’ha. La riminese, però, sull’1-2 si disunisce, spreca il 40-0, deve fronteggiare una palla break e deve cedere di fronte a un gran back di rovescio di Tauson che vale l’1-3. Di fatto da qui in avanti la danese dilaga, sfruttando un certo peso di palla. Anche se c’è un che di irregolarità: sull’1-5 lascia qualche punto per strada, rischia di subire il break, ma alla fine il 6-1 in suo favore arriva in 33 minuti.

Riparte con forza Tauson, che già nel primo game, sul 30-40, tira una gran risposta incrociata di rovescio che la fa scappare via. Di fatto il match ha smesso di esistere nel quarto gioco del primo set, perché diventa un vero e proprio monologo da parte della classe 2002 di Hellerup. Le armi in più sono tante, e la danese rallenta un minimo solo nel finale, con Bronzetti che tira un paio di buoni vincenti, poi annulla un match point e ha una palla break sullo 0-5, annullata con palla corta di rovescio da Tauson. Alla seconda opportunità, però, riesce a evitare il 6-0, poi riesce anche ad annullare altri due match point, ma alla fine arriva il 6-1 6-2.

Un’ora e 15 minuti la durata del match, con l’usuale problema di Bronzetti rappresentato dalla seconda di servizio: se Tauson realizza il 52% di punti con questo fondamentale, l’italiana scende a un bassissimo 3/18, il 17%. In sostanza, è stata sfruttata la principale delle debolezze del suo gioco.