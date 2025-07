WTA Montreal 2025, Swiatek sul velluto all’esordio. Bene Pegula e Anisimova, Bouchard termina la carriera

Si sono delineati i match degli ottavi di finale del WTA 1000 di Montreal. Comodo esordio nel torneo per Iga Swiatek, testa di serie numero due e che ha usufruito di un bye al primo turno. La polacca ha dominato contro la cinese Guo Hanyu, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-1 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco. La vincitrice di Wimbledon affronterà ora la tedesca Eva Lys, che ha superato la russa Anastasija Pavluchenkova per 6-3 6-4.

Anche la numero tre del seeding, l’americana Jessica Pegula, stacca il biglietto per gli ottavi di finale. La tennista statunitense ha sconfitto in due set la greca Maria Sakkari e adesso se la vedrà contro la lettone Anastasija Sevastova, che ha battuto la polacca Magda Linette in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4.

Buona la prima anche per le americane Amanda Anisimova e Madison Keys, quinta e sesta di serie, che hanno superato rispettivamente la neozelandese Lulu Sun in due set per 6-4 7-6 e la tedesca Laura Siegemund con un perentorio 6-2 6-1.

Questa, però, è stata anche la giornata di Eugenie Bouchard, perchè la canadese ha messo la parola fine definitivamente alla sua carriera. La beniamina del pubblico di casa, però, è andata vicina ancora una volta a rimandare il ritiro, visto che è stata battuta dalla svizzera Belinda Bencic in tre set per 6-2 3-6 6-4 dopo due ore e diciassette minuti di gioco, con il pubblico di Montreal che ha poi rivolto un caloroso saluto a Bouchard.

RISULTATI WTA MONTREAL 2025

Kessler (USA) b. Joint (AUS) 4-6 6-4 6-3

Keys (USA) b. Siegemund (GER) 6-2 6-1

Sevastova (LAT) b. Linette (POL) 6-3 4-6 6-4

Osaka (JPN) b. Samsonova (RUS) 4-6 7-6 6-3

Tauson (DEN) b. Bronzetti (ITA) 6-1 6-2

Ostapenko (LAT) b. Zarazua (MEX) 6-2 4-6 6-2

Swiatek (POL) b. Guo (CHN) 6-3 6-1

McNally (USA) b. Sramkova (SVK) 6-2 6-2

Pegula (USA) b. Sakkari (GRE) 7-5 6-4

Kalinskaya (RUS) b. Mertens (BEL) 7-6 4-6 6-2

Raducanu (GBR) b. Stearns (USA) 6-2 6-4

Starodubtseva (UKR) b. Frech (POL) 6-1 6-1

Bencic (SUI) b. Bouchard (CAN) 6-2 3-6 6-4

Lys (GER) b. Pavlyuchenkova (RUS) 6-3 6-4

Muchova (CZE) b. Ruzic (SRB) 7-5 7-5

Anisimova (USA) b. Sun (AUS) 6-4 7-6

Svitolina (UKR) b. Rakhimova (RUS) 7-5 6-2