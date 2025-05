Giorgia Pedone cede alla distanza con Lulu Sun e saluta gli Internazionali d’Italia

Cede alla distanza Giorgia Pedone ed esce così al primo turno degli Internazionali d’Italia. Lulu Sun batte la giocatrice siciliana con il punteggio di 3-6 6-1 6-3 in un’ora e quarantaquattro minuti e guadagna così il pass per la sfida contro Jasmine Paolini, testa di serie numero 6.

La Sun parte forte, ottiene, a 15, il break nel secondo gioco e scappa sul 3-0 concedendo solo 2 punti su dodici alla rivale. La giocatrice siciliana si scioglie, lascia partire i colpi da fondo, conquista, a 15, il 3-1 e toglie il servizio alla rivale per il 3-2 per poi completare, ai vantaggi, la rimonta che le vale il 3-3. L’italiano non si ferma, opera il sorpasso firmando il secondo break per il 4-3 e, rimontando dalla 0-30 grazie anche ai numerosi errori della rivale, sale 5-3. Nel momento della verità Pedone continua a spingere, sale 0-40 e alla seconda opportunità chiude sul 6-3 il parziale inaugurale capitalizzando la volee larga della rivale.

La neozelandese riparte all’attacco, spinge in risposta, sigla, a 15, con il vincente di rovescio il break dell’1-0 e, dopo aver annullato la palla del contro break, allunga sul 2-0. La numero 46 del ranking continua ad avere il pallino del gioco, pressa la rivale inducendola spesso all’errore e capitalizzando almeno un paio di regali, alla terza possibilità, conquista il doppio break per il 3-0. Pedone riesce finalmente a sbloccarsi tenendo a zero il game del 4-1,la sua avversaria replica con il 5-1 e chiude con un perentorio 6-1 la seconda frazione.

Sun inizia tenendo il servizio di apertura, la sua avversaria ribatte, a 30, per l’1-1. Le due giocatrici difendono i successivi di due turni di sevizio a 15, Sun sale 3-2, l’italiana ribatte, a 30, per il 3-3. La svolta arriva sul 30-30 dell’ottavo game quando la neozelandese lascia andare il suo diritto per ottenere la palla del vantaggio e capitalizzare il break del 5-3. La chiusura arriva, inesorabile, nel gioco successivo quando Sun tiene a zero la sua battuta e conclude il match con l’accelerazione mancina di diritto per il 6-3 decisivo.

I dati statistici evidenziano i cinque ace di Sun che serve una percentuale di prime più bassa rispetto a quella della sua avversaria pur riuscendo però a fare la differenza sui punti conquistati con la seconda di servizio. Il computo complessivo dei punti premia 81 a 62 la giocatrice neozelandese.