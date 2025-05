Lucia Bronzetti, finalmente! Primo urrà a Roma, è 2° turno agli Internazionali d’Italia

Lucia Bronzetti, per la prima volta in carriera, vince un match agli Internazionali d’Italia. Dopo tre tentativi falliti negli ultimi tre anni, il quarto è quello buono: battuta la lettone Anastasija Sevastova, al ritorno a Madrid dopo 14 mesi di stop, per 6-3 6-4. Ora c’è un ostacolo più duro per forma attuale, quello rappresentato dalla ceca Karolina Muchova, che come poche sa variare il gioco senza mai offrire punti reali di riferimento.

Prime fasi di match tutte favorevoli a Bronzetti, che parte più convinta anche nel linguaggio del corpo: il 3-0 arriva in non molto tempo. Nel tentativo di trovare una soluzione, Sevastova ci prova soprattutto con l’arma delle palle corte, che a tratti riesce e in certa misura provoca il recupero fin sul 4-3. Breve, però, è lo spazio che passa prima dell’immediato controbreak di Lucia, che trascina il pubblico presente sul Grandstand (e, va detto, oggi questa partita il Centrale l’avrebbe meritato, al di là di considerazioni di vario genere). Di qui al 6-3, con buoni sorrisi, il passo è ancor più rapido.

Nel secondo set parte meno bene l’azzurra, che dopo aver avuto una palla dell’1-0 finisce per subire un momento di varietà di gioco importante da parte di Sevastova, che in breve tempo sale sul 3-0 e per due volte ha anche la chance di salire sul 4-0. Il salvare quel turno di battuta mette Bronzetti in una posizione soprattutto mentale migliore: diventa più propositiva, riesce a imbrigliare nei propri schemi la lettone e a girare completamente la situazione. Il risultato è un parziale di 6 giochi a 1, nel quale peraltro rischia di unovo, perché sul 3-4 c’è anche una palla del 3-5 a favore dell’ex numero 12 del mondo. La vittoria, però, arriva con felicità.

Nel conto vincenti-errori gratuiti la questione, nell’ora e 27 minuti di gioco, dice 14-23 Bronzetti e 13-28 Sevastova. Importante l’alta percentuale di seconde: 14/27 contro 5/17 a favore dell’italiana, che si merita l’applauso del pubblico capitolino.