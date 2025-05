Internazionali d’Italia 2025, Giulio Zeppieri eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni

Svanisce il sogno di Giulio Zeppieri di tornare nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Il tennista romano è stato sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni in tre set dall’americano Nicolas Moreno de Alboran, numero 149 del mondo, con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco.

L’azzurro ha pagato sicuramente i tantissimi errori non forzati (44 rispetto ai 24 dell’avversario). Zeppieri ha chiuso la partita con più vincenti (24 contro 17) ed anche con più ace (6 contro 4), ma ha ottenuto solo il 60% dei punti quando ha servito la prima, concedendo dodici palle break all’americano.

In avvio di partita fioccano le palle break in favore di Moreno de Alboran. Zeppieri riesce ad annullarne una nel primo game e tre nel terzo, ma alla fine il break è nell’aria ed arriva nel quinto gioco. L’americano non concede occasioni all’azzurro e si va a prendere il primo set con il punteggio di 6-4.

Nonostante il set perso, però, Zeppieri comincia benissimo la seconda frazione. Subito il break nel secondo game, poi replicato anche nel quarto, con il romano che vola via sul 4-0. Clamorosamente, però, Zeppieri si blocca e Moreno de Alboran riesce a recuperare entrambi i break di svantaggio. Nell’ottavo gioco, però, Zeppieri strappa ancora il servizio allo statunitense e alla fine chiude sul 6-3.

Il terzo set praticamente non si gioca, con Zeppieri che esce completamente dalla partita. Il romano subisce subito il break in apertura e poi addirittura a zero nel quarto gioco. Questo è il segnale di resa da parte del giocatore italiano, con Moreno de Alboran che chiude agevolmente sul 6-1 e si qualifica per il tabellone principale.