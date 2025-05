WTA Roma 2025, Nuria Brancaccio cede in due set all’esordio a Peyton Stearns

Si ferma all’esordio il cammino della wild card azzurra Nuria Brancaccio nel tabellone principale di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 scattato sulla terra battuta outdoor di Roma: dopo un’ora ed un quarto ad imporsi è la statunitense Payton Stearns, che vince con il punteggio di 6-3 6-2 ed al secondo turno se la vedrà con la russa Anna Kalinskaya, numero 28 del seeding.

Nel primo set i primi due game vengono dominati dal servizio, poi la statunitense piazza l’allungo che risulterà decisivo tra terzo e quinto gioco, con un parziale di 12 punti a 4 che porta Stearns sul 4-1 non pesante grazie al break a quindici maturato nel quarto game. Brancaccio ha due opportunità di controbreak sul 15-40 del settimo game, ma la nordamericana piazza quattro punti consecutivi per portarsi sul 5-2, andando poi a servire per il set nel nono gioco, nel quale deve risalire dallo 0-30 prima di chiudere i conti sul 6-3 dopo 40 minuti.

Nella seconda frazione, invece, la nordamericana parte subito a spron battuto ed indirizza definitivamente il match: parziale di 12 punti a 3 in avvio e 3-0 pesante, con break a zero in apertura ed a trenta nel terzo game. Brancaccio va sul 15-40 in risposta nel quarto game, ma la statunitense infila quattro punti e si porta sul 4-0, poi è l’azzurra a risalire dallo 0-40 con 5 punti di fila per evitare lo 0-5. La tennista italiana, però, non ha ulteriori occasioni di rientrare in partita e l’epilogo arriva sul 6-2 in 35 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio della statunitense, che vince 63 punti contro i 43 dell’azzurra, convertendo 3 dei 6 break point avuti a disposizione e cancellando tutte le quattro opportunità concesse a Brancaccio. Stearns fa la differenza soprattutto con la prima di servizio, con la quale ottiene l’86% dei punti contro il 61% dell’italiana, mentre le distanze si accorciano nella resa con la seconda, con la statunitense al 41% e Brancaccio al 33%.