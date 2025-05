Jasmine Paolini trova Ons Jabeur al 3° turno a Roma: precedenti in parità tra due finaliste Slam

Jamine Paolini, numero 5 del mondo e sesta testa di serie degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, affronterà nei sedicesimi del tabellone di singolare femminile la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 27 e 36ma nella classifica WTA.

In carriera le due giocatrici si sono già affrontate quattro volte, con due vittorie per parte: Jabeur ha vinto i primi due incroci, sulla terra di Madrid nel 2022 e sull’erba di Eastbourne 2023, mentre Paolini si è imposta nei due confronti più recenti, sulla terra di Stoccarda 2024 e sul cemento di Miami 2025.

In tutti i casi chi ha vinto lo ha fatto in due set: l’azzurra, dunque ha vinto gli ultimi 4 set giocati contro l’africana. In carriera Jabeur ha disputato tre finali Slam, due a Wimbledon, nel 2022 e nel 2023, ed una agli US Open, nel 2022. Anche l’azzurra ha giocato due finali Slam consecutive, nel 2024, al Roland Garros ed a Wimbledon.

Jasmine Paolini, dopo il bye sfruttato al primo turno, quest’oggi ha battuto la neozelandese Lulu Sun, mentre la tunisina non è ancora scesa in campo: anche Jabeur ha ricevuto un bye al primo turno, mentre nel secondo ha usufruito del ritiro della ceca Petra Kvitova, giunto prima dell’inizio dell’incontro.