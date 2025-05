Volley, Trento strapazza Civitanova in gara-3 e avvicina lo scudetto. Michieletto e Lavia in spolvero

Trento ha travolto Civitanova con un perentorio 3-0 (25-22; 25-18; 25-18) nella gara-3 della finale scudetto di volley maschile. I Campioni d’Europa si sono imposti in maniera nitida di fronte al proprio pubblico della ilT Quotidiano Arena, portandosi così sul 2-1 nella serie che assegna il tricolore: i dolomitici sono ora a un solo successo dalla conquista del titolo e potrebbero fare festa già mercoledì sera espugnando l’Eurosuole Forum, ma la Lube sogna l’ennesimo ribaltone di questi playoff per trascinare la contesa alla bella di spareggio.

I ragazzi di coach Fabio Soli sono stati in totale controllo dell’incontro, che si è risolta in un’ora e mezza: i padroni di casa hanno tenuto in mano il pallino del gioco fin dalle battute iniziali dei tre set, hanno creato prontamente dei divari solidi e hanno tenuto i cucinieri a debita distanza, non concedendo mai la possibilità di rientrare. L’Itas ha rialzato la testa dopo lo svarione di giovedì pomeriggio in gara-2, risultando decisamente più cinica in attacco e più precisa in difesa, oltre che più aggressiva al servizio.

Prestazione di grande impatto da parte dell’opposto Kamil Rychlicki (16 punti, 74% in attacco, 2 muri), ben spalleggiato dagli schiacciatori Alessandro Michieletto (12 punti, 56% in fase offensiva, 38% in ricezione) e Daniele Lavia (12 punti, 46% e 50%). Ottima regia di Riccardo Sbertoli (2 punti), al centro hanno giocato Jan Kozamernik (5) e Flavio Resende (3), il libero Gabriele Laurenzano ha completato la formazione.

Civitanova è risultata a tratti troppo spuntata in attacco (42% contro il 61% dei rivali), faticando con tutti i suoi elementi offensivi: soltanto l’opposto Adis Lagumdzija ha viaggiato su buone percentuali (11 punti, 53%), mentre sono andati un po’ in apnea i martelli Mattia Bottolo (6, 38%) e Aleksandar Nikolov (7, 36%) sotto la regia di Mattia Boninfante.