Tyra Grant non ha rimpianti: “Rigiocherei i due match point con la stessa idea, è stata brava Ruzic”

Tyra Grant si è resa protagonista di un buon debutto agli Internazionali d’Italia davanti al pubblico del campo centrale al Foro Italico, sfiorando il successo al primo turno del tabellone principale in singolo contro la qualificata croata Antonia Ruzic (n.117 WTA). La giovane azzurra classe 2008, numero 335 del ranking mondiale, si è procurata infatti due match point perdendo poi con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

“Avrei voluto vincere, è stata una partita molto lottata con un buon livello. È la prima volta che perdo una partita non sfruttando un match point, quindi non sono contentissima. Lei ha alzato il livello e ha meritato. Negli ultimi game non ho giocato alla perfezione ma non credo nemmeno di averli giocati male, Ruzic è andata a prendersi i punti. Forse avrei potuto ricavare qualche vincente in più, ma non credo di aver fatto errori ovvi”, il suo commento a caldo dopo la partita.

Sui due match point sfumati: “Li rigiocherei con la stessa idea, forte e incrociato, magari sul secondo potevo provare una risposta stretta, ma è stata brava lei per come se li è giocati. Il pubblico ha aiutato davvero, ho sentito il sostegno, è stato incredibile. Giocare sul centrale? Avevo già giocato in stadi importanti in passato, è stato molto divertente”.

La nativa di Roma è consapevole di avere ancora ampi margini di miglioramento: “Sicuramente devo migliorare il servizio, sono alta e gioco aggressiva quindi sarà il focus principale. Abbiamo lavorato molto sui colpi da fondo campo e sono molto contenta di come stanno funzionando. L’approccio alla partita? Ieri sera ho dormito benissimo…”.