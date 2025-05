LIVE Grant-Ruzic, WTA Roma 2025 in DIRETTA: esordio al Foro per la giovanissima ‘stellina’ azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con gli Internazionali d’Italia 2025! OA Sport vi porta all’interno del Foro Italico con la DIRETTA LIVE della sfida di 1° turno del tabellone di singolare femminile tra la classe 2008 appena naturalizzata azzurra Tyra Caterina Grant e Antonia Ruzic.

La qualificata croata, quando ha saputo del sorteggio toccatole e del campo che è stato assegnato (il Centrale del Foro Italico), non può che aver sospirato. Classe 2003, si è appena affacciata al tennis che conta ed è in 117 posizione mondiale questa settimana. Si è brillantemente qualificata e ha così conquistato il diritto di sfidare la Wild Card azzurra.

Tyra Grant ha appena iniziato a rappresentare la bandiera italiana nel circuito WTA, ed ha appena iniziato la propria carriera. Invitata dagli organizzatori, va detto, anche un po’ per mancanza di alternative nel tabellone di singolare, si è anche guadagnata sul campo delle pre-qualificazioni l’invito in doppio. Al momento è fuori dalle prime 350 giocatrici del mondo, vedremo cosa sarà in grado di mostrare davanti al pubblico che sicuramente sarà caldissimo in suo favore.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 1° turno del WTA 1000 di Roma 2025 tra Tyra Caterina Grant e Antonia Ruzic, si parte come prima partite della sessione serale su Campo Centrale alle 19:00! Vi aspettiamo!