Volley mercato maschile, colpi ufficiali e rumors Superlega: Rychlicki e Romanò in partenza?

Il volley mercato è in fermento, le squadre di Superlega stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione di volley maschile. Trento perderà il suo opposto Kamil Rychlicki che andrà a giocare in Polonia e forse dovrà rinunciare anche all’altro bomber Gabi Garcia, ma si preannuncia l’arrivo di Theo Faure da Cisterna. Per il resto sono stati confermati gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il palleggiatore Riccardo Sbertoli, il libero Gabriele Laurenzano, potrebbe arrivare il martello Tim Held da Taranto mentre il centrale Jan Kozamernik dovrebbe prendere la via del Giappone.

Per Perugia non sembrano esserci grandi scossoni in arrivo con le conferme dell’opposto Wassim Ben Tara, del regista Simone Giannelli, dei martelli Yuki Ishikawa, Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, dei centrali Loser e Roberto Russo. Civitanova è alla ricerca di un opposto per rimpiazzare Adis Lagumdzija, che indosserà la casacca del Fenerbahce Istanbul, ma ha già garantito l’integrità del resto del sestetto con gli schiacciatori Mattia Bottolo, Aleksandar Nikolov ed Eric Loeppky, il palleggiatore Mattia Boninfante, il centrale Barthelemy Chinenyeze, il libero Fabio Balaso.

Attenzione all’ormai quasi certo avvicendamento in regia per Piacenza: via Antoine Brizard (in Giappone), dentro Paolo Porro (da Milano) con Dragan Travica a sostenerlo. I Lupi ripartiranno con l’opposto Alessandro Bovolenta, i centrali Gianluca Galassi e Robertlandy Simon, gli schiacciatori Efe Mandiraci e Stephen Maar. Da seguire le indiscrezioni riguardanti Yuri Romanò, che sarebbe stato accostato ai russi del Fakel Novy Urengoy.

Verona si rinforzerà con il palleggiatore Micah Christenson, che alzerà per l’opposto Noumory Keita, gli schiacciatori Rok Mozic e Francesco Sani. Milano dovrebbe abbracciare lo schiacciatore Francesco Recine in rientro dal Giappone, ma andrà via il martello Yacine Louati. Fernando Kreling dovrebbe passare da Monza a Milano, lo schiacciatore Luca Porro dovrebbe spostarsi da Padova a Modena.