Tiro a volo, Sdruccioli e Palmucci nel gruppo di testa nello skeet dopo 50 piattelli

Si è aperta a Nicosia, Cipro, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: sono 109 gli iscritti nello skeet individuale maschile, che nella prima giornata delle qualificazioni hanno affrontato le prime due delle cinque serie complessive previste. Elia Sdruccioli e Valerio Palmucci si trovano nel gruppo di testa, mentre sono più staccati Marco Sablone, in gara solo per il ranking, ed Erik Pittini.

Dopo i primi 50 piattelli al comando con lo score immacolato si trova un gruppo di otto tiratori, del quale fanno parte gli azzurri Elia Sdruccioli (Esercito) e Valerio Palmucci (Fiamme Oro), che chiudono con 50/50 assieme ai danesi Jesper Hansen ed Emil Kjeldgaard Petersen, al qatariota Nasser Saleh Al-Attiya, all’ellenico Charalambos Chalkiadakis, al finlandese Ukko-Pekka Maekinen ed all’egiziano Azmy Mehelba.

Alle loro spalle un nugolo di 15 tiratori condivide la nona piazza a quota 49/50, mentre in 21 si trovano al 24° posto con 48/50. Tra i 19 tiratori al 45° posto a quota 47/50 c’è anche l’azzurro Marco Sablone (Fiamme Oro), in gara soltanto per il ranking e dunque in ogni caso senza possibilità di accesso alla finale, infine nel gruppo di 12 atleti al 64° posto con 46/50 è presente l’italiano Erik Pittini (Fiamme Oro).