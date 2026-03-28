Tiro a volo, Simeone e Pittini sul podio nello skeet a Tangeri! Squillo in Coppa del Mondo

Un’ottima Italia fa vedere tutto il suo valore sulla pedana di Tangeri, città del Marocco che sta ospitando in questi giorni la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. In occasione della finale dello skeet maschile infatti Domenico Simeone ed Erik Pittini hanno centrato due piazzamenti sul podio, conquistando rispettivamente il secondo ed il terzo posto.

Performance d’alto profilo per gli azzurri, già apparsi brillanti in occasione delle fasi di qualifica e sempre al vertice una volta arrivati nello scontro ad otto. Significativo in tal senso quanto fatto da Simeone, molto regolare a seguito di un errore nel terzo terzo colpo trovando poi il giusto ritmo ed incontrando invece qualche difficoltà nel momento in cui la tensione si è fatta più alta, fermandosi così a 29/36.

Meglio di lui solo il finlandese Kimi Vallioniemi, vincitore con il contingente di 31 piattelli rotti su 36 trovando ampia continuità nella sezione centrale e in parte di quella finale. Ha sbagliato sul più bello invece Erik Pittini che, dopo la bellezza di quattordici tiri andati a buon fine, ha mancato gli ultimi due colpi terminando terzo con 26/32.

Da citare poi il quarto posto del greco Efthimos Mitas con 22/28 ed il quinto di Josè Mara Mielgo Moneo con 16/24. Più attardato in qualifica Gabriele Rossetti, solo ventottesimo (ma giò attardato al termine delle prime tre serie ieri) con il totale di 117/125. Trentasettesimo posto infine per Valerio Palmucci, in gara per il ranking, con 115/125.