Tiro a volo: azzurre in corsa dopo i primi 50 piattelli alla Coppa del Mondo di Nicosia

Parte in modo complicato il percorso delle azzurre dello skeet, da oggi impegnate in quel di Nicosia (Cipro) per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Le nostre ragazze infatti dopo i primi cinquanta piattelli sono costrette a rincorrere a causa di alcune prestazioni eccessivamente altalenanti.

La meglio piazzata fino a questo momento è Chiara Di Marziantonio che, dopo una prima serie perfetta da 25/25, ha sbagliato due colpi nella seconda, arrivando così al parziale di 48/50, ruolino di marcia condiviso con altre cinque tiratrici, tutte in corsa per la finale.

Leggermente più indietro invece Martina Maruzzo che, con tre errori complessivi, gravita a quota 47/50 condividendo la situazione con ben undici avversarie. Non particolarmente precisa poi Damiana Paolacci, in lizza solo per il ranking e attualmente fuori dalla top 30 con 44/50.

Percorso netto per l’atleta neutrale Aria Kutzenova, abile a non sbagliare neanche un tiro così come la statunitense Samantha Simonton, anche lei con 50/50 precedendo la slovacca Vanesa Hockova e la cinese Yufei Che, entrambe a quota 49/48.