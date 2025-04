Tiro a volo: Silvana Stanco trionfa in Coppa del Mondo! Battute Molne Magrina e Ruano Oliva

Stavolta Stanco non sbaglia. La vice campionessa olimpica ha vinto la prova del trap femminile in occasione della seconda tappa valida per la Coppa del Mondo di tiro a volo, evento in fase di svolgimento al poligono di Lima, in Perù. Prestazione di altissimo profilo per la tiratrice, capace di battagliare con la rivale Mar Molne Magrina mettendo la ciliegina sulla torta ad una prova complessivamente da capogiro. In finale anche Angela Iezzi, poi quinta.

Folgorante l’impatto delle nostre ragazze, capaci di chiudere la qualificazione rispettivamente al primo e al secondo posto. Iezzi nello specifico con un mini percorso netto nelle ultime due serie ha stampato un 120/125, mentre Stanco ha mancato due piattelli nella penultima tranche, per poi tornare chirurgica nell’ultima fermandosi a 118/125.

Una volta arrivata nella finale ad otto, la medaglia d’argento a Parigi 2024 è entrata subito in ritmo, sbagliando però un piattello nella quinta, nella sesta e nella settima serie, perdendo provvisoriamente il treno per la testa, poi sapientemente recuperato grazie ad un restante parte di performance chirurgica. Giunta al vìs-a-vìs finale, l’italiana si è ritrovata con un vantaggio di due punti rispetto all’iberica, gap aumentato poi strada facendo. Alla fine infatti il conto sorriderà all’azzurra, brava a piazzare 45/50 superando nettamente Molne Magrina, piazzatasi quindi al posto d’onore con 44/50.

Un paio di errori di troppo invece per la detentrice del titolo olimpico Adriana Ruano Oliva, terza con 33/40. 24/30 il totale di Iezzi. Da segnalare infine anche la decima piazza di Martina Grioni, in lizza solo per il ranking ed abile a raggiungere la decima piazza con il punteggio di 111/125.