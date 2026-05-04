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Tiro a volo

Tiro a volo: Rossetti in lizza per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Almaty. Percorso netto per Pittini

Pubblicato

11 minuti fa

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Gabriele Rossetti
Gabriele Rossetti / IPA Agency

La giornata perfetta di Erik Pittini. L’azzurro si è reso artefice di un percorso netto in occasione della prima fase dedicata alle qualifiche della specialità skeet maschile, segmento facente parte della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in fase di svolgimento in quel di Almaty (Kazakistan).

Prestazione notevole per il nostro portacolori, in gara soltanto per il ranking ma artefice di tre serie senza alcuna sbavatura, dove non ha mancato nessun colpo chiudendo i conti sul 75/75, contingente condiviso insieme al finlandese Eetu Kallioinen, anche lui in testa così come il nordico Emil Kjeldgaard Petersen.

Ottima prova anche da parte di Gabriele Rossetti, al momento a quota 74/75 insieme al danese Jesper Hansen. Decisamente più indietro invece Marco Sablone e Domenico Simeone, rispettivamente sessantaduesimo e sessantatreesimo dopo essersi fermati a 68/75. 

Domani, martedì 5 maggio, si svolgeranno le ultime due serie di qualificazione, oltre la finale.

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