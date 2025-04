Tiro a volo: De Filippis centra il secondo posto nel trap maschile a Lima. vince Hinton

Arriva ancora un piazzamento sul podio per l’Italia del trap in quel di Lima, città de Perù che sta ospitando in questi giorni la seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Dopo lo splendido trionfo di Silvana Stanco, Mauro De Filippis ha conquistato infatti la seconda posizione nella prova maschile, cedendo il passo in finale soltanto al chirurgico statunitense William Hinton.

Decisamente brillante la performance dell’azzurro in qualifica, terminata con una quarta serie perfetta e con una quinta in cui ha mancato solo un colpo, raggiungendo dunque 123/125, stesso parziale del già citato Hinton, poi finito dietro allo shoot off.

Una volta approdato all’ultimo atto, il nostro portacolori ha tenuto alto il ritmo fin dalle prime battute, riprendendosi con celerità da un brutto errore, arrivato inopinatamente al secondo piattello. Niente però ha potuto il pugliese al cospetto del rivale a stelle e strisce, il quale ha preso poi il largo chiudendo i conti con 47/50 contro i 42/50 di De Filippis. Al terzo posto si è poi accomodato Il croato Giovanni Cernogoraz con 34/40

Si è fermato in decima posizione invece Giovanni “Johnny” Pellielo che, nonostante due ottime ultime tranche, caratterizzate da un solo errore, ha archiviato la qualifica con 120/125. Leggermente più indietro Massimo Fabbrizi, quattordicesimo con 119/125. Trentesimo infine Emanuele Buccolieri, dentro solo per il ranking con il punteggio di 113/125.