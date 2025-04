Tiro a volo, Mauro De Filippis al comando a Lima dopo tre serie del trap

A Lima, in Perù, si tinge d’azzurro la prima giornata dedicata al trap maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: dopo tre serie si trova in testa Mauro De Filippis, ma fa parte del gruppone in terza posizione Massimo Fabbrizi. Leggermente più attardato Giovanni Pellielo, indietro Emanuele Buccolieri, in gara solo per il ranking.

Dopo 75 piattelli dei 125 previsti in testa a quota 74 si trova la coppia composta dall’azzurro Mauro De Filippis (Fiamme Oro) e dal brasiliano Leonardo Lustoza, mentre alle loro spalle un gruppo di otto tiratori, del quale fa parte anche l’italiano Massimo Fabbrizi (Carabinieri), condivide la terza piazza a quota 73.

Più attardati gli altri due azzurri in gara in Perù: nel sestetto in 13ma posizione con 71 si trova Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), infine del quintetto in 19ma piazza a quota 70 fa parte anche Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro), il quale però è in gara soltanto per il ranking e non potrà in ogni caso prendere parte alla finale.