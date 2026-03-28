Tiro a volo: Sara Bongini sesta in finale nello skeet a Tangier, Bacosi fuori dalla top 15

Sara Bongini ha ottenuto una buona sesta posizione in occasione della finale valida per la prova riservata allo skeet femminile, segmento facente parte della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Giornata positiva per l’azzurra, brava a strappare il pass per l’ultimo atto rendendosi artefice di una prestazione altalenante, in cui sono arrivati alcuni errori soprattutto nella prima metà.

Nello specifico la nostra portacolori si è fermata a quota 15/24, superando in ordine gerarchico la neurale Irina Kuznetsova, settima con 7/12, oltre che la slovacca Vanesa Hockova, sesta con 6/12. A vincere è stata invece la britannica Bethany Lilian Norton, la quale ha sparato 28/35, segnando il nuovo record del mondo junior e battendo di un solo colpo la statunitense Dania Jo Vizzi, seconda con 27/35 davanti alla francese Lucie Anastassiou, terza con 23/32. Hanno poi completato la classifica la rappresentante del Qatar Reem Ghanem Al-Sharshani, quarta con 20/28, e la greca Emmanouela Katzouraki, quinta con 16/24.

Niente da fare per le altre azzurre, fermatesi in qualificazione. L’attesa Diana Bacosi nello specifico si è accomodata in diciassettesima posizione, sparando 113 piattelli sui 125 a disposizione mancando un piattello nella quarta serie e due nella quinta. Non è andata meglio a Simona Scocchetti, solo ventiduesima con 111/125. Chiara Di Marziantonio invece, in gara solo per il ranking, si è fermata al trentaduesimo posto con il totale di 106/125. Il programma odierno si concluderà con la finale dello skeet maschile, dove saranno della partita Erik Pittini e Domenico Simone.