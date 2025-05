Sinner lancia la sfida a Zverev a Alcaraz nel ranking ATP: i possibili distacchi dopo Roma

Saranno di nuovo tutti in campo agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis i primi 3 del ranking ATP, ovvero Jannik Sinner, il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz: l’italiano e l’iberico nella scorsa stagione avevano saltato l’ATP Masters 1000 di Roma e dunque non scarteranno punti nella classifica mondiale, potendo incamerarne fino a 1000, mentre il teutonico dovrà difendere il titolo conquistato nel 2024.

Per questi motivi nella classifica virtuale senza i punti di Roma 2024, a differenza di quella ufficiale che è stata rilasciata nella mattina di lunedì 5 maggio, alle spalle dell’azzurro ci sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che scavalcherà il tedesco Alexander Zverev. Il campione in carica, per restare secondo nel ranking ATP di lunedì 19 maggio dovrà vincere di nuovo a Roma e sperare che l’iberico non arrivi in semifinale.

Alcaraz all’inizio del Masters 1000 di Roma si troverà a 1880 punti da Sinner, con questa distanza che sarà incolmabile al termine del torneo: nella peggiore delle ipotesi lo spagnolo si potrà portare a -880 punti dall’azzurro, mentre nella migliore delle ipotesi il tennista italiano potrà vedere aumentare il proprio margine fino ad un massimo di 2880 punti. In tal caso comunque Alcaraz sarebbe secondo alle spalle di Sinner.

Discorso simile per Zverev: il tedesco ripartirà a Roma a -2645 da Sinner e nella peggiore delle ipotesi resterà, come nella classifica mondiale rilasciata quest’oggi, a 1645 punti dall’azzurro, ma dovrà comunque guardare al risultato di Alcaraz per sapere se sarà secondo nel ranking ATP del 19 maggio, mentre nella migliore delle ipotesi il ritardo da Sinner potrà essere di 3645 punti, ed in tal caso il teutonico sarà sicuramente terzo nel ranking.

RANKING ATP 5 MAGGIO

1 Jannik Sinner 9730

2 Alexander Zverev 8085 (-1645 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 7850 (-1880 da Sinner)

RANKING ATP SENZA I PUNTI DI ROMA 2024

1 Jannik Sinner 9730 (-0) (assente a Roma 2024)

2 Carlos Alcaraz 7850 (-0) (assente a Roma 2024)

3 Alexander Zverev 7085 (-1000) (vittoria a Roma 2024)

POSSIBILE DISTACCO SINNER-ALCARAZ

Distacco massimo: 2880 punti.

Distacco minimo: 880 punti.

POSSIBILE DISTACCO SINNER-ZVEREV

Distacco massimo: 3645 punti.

Distacco minimo: 1645 punti.