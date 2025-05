Carlos Alcaraz verso il sì a Roma: lo spagnolo avrebbe recuperato dai suoi problemi fisici

Verso il sì. È questa l’indicazione che arriva dalla Spagna rispetto allo status fisico di Carlos Alcaraz. Il funambolo di Murcia, costretto a saltare il Masters1000 di Madrid per problemi all’adduttore della coscia destra e al bicipite femorale della coscia sinistra, sembrerebbe intenzionato a prendere parte agli Internazionali d’Italia, che inizieranno il 7 maggio (tabellone maschile).

Carlitos ha intensificato i propri allenamenti e i responsi dei medici parrebbero essere positivi. Per cui, si può pensare che l’iberico sarà tra i protagonisti del prossimo torneo al Foro Italico, che sancirà anche il ritorno di Jannik Sinner, costretto a stare fermo tre mesi per la sospensione dovuta alla vicenda “Clostebol”.

Come riportato dai media spagnoli, oggi e lunedì, il numero 3 del ranking avrà due giorni di riposo, prima di affrontare una sessione di allenamento per confermare al 100% le sue possibilità di affrontare l’evento nella Capitale. 5 maggio in cui è previsto il sorteggio del main draw, con l’eventualità che Alcaraz possa capitare dalla stessa parte di tabellone di Sinner, essendo n.3 del seeding.

Looks like Carlos Alcaraz is ready to go for Rome.

It’s nice that he won’t have to wait till Paris to have both Jannik and Carlos in the same draw again pic.twitter.com/XMw50dnt9m

— José Morgado (@josemorgado) May 2, 2025