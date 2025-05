Jannik Sinner e un allenamento dal sapore speciale a Roma: un legame con l’ultimo training a Doha

Jannik Sinner ha fatto il suo arrivo a Roma. Sbarcato all’aeroporto di Ciampino, il n.1 del mondo può tornare ad assaporare il tennis giocato, senza più pensieri. Alle 23.59 di quest’oggi ci sarà il termine della sospensione per la vicenda “Clostebol” e l’azzurro negli Internazionali d’Italia cercherà di trovare la miglior condizione in vista di quel che sarà.

VIDEO ARRIVO JANNIK SINNER A CIAMPINO

Un percorso non semplice dal momento che la terra rossa è da sempre la superficie sulla quale il gioco dell’altoatesino è meno impattante. L’azzurro avrà dalla sua grandi motivazioni per far bene, spinto anche dal bagno di folla che lo attende al Foro Italico. A questo proposito, domani alle ore 19.00 ci sarà il primo allenamento di Sinner. Il n.1 ATP condividerà il campo centrale con il ceco Jiri Lehecka fino alle 21.00.

Una scelta che riporta alla mente a quanto era accaduto lo scorso febbraio, quando vi fu l’annuncio della sospensione menzionata. Lehecka, infatti, era stato l’ultimo ad allenarsi con Sinner a Doha, dove il pusterese era presente per giocare l’ATP500. Un episodio che aveva alimentato anche delle polemiche, dal momento che il ceco aveva pubblicato il video dell’allenamento in questione il 14 febbraio.

L’Equipe e il Die Zeit avevano avanzato dei dubbi sulla disputa del training perché in contrasto con l’articolo 10.14.1 delle norme antidoping, secondo cui il tutto non sarebbe potuto disputarsi per via della squalifica formalizzata in quelle ore. Tuttavia, la sessione si era svolta il giorno prima (13 febbraio), mentre l’accordo tra i legali di Sinner e la WADA era stato certificato successivamente. Di conseguenza, il tennista italiano era pienamente autorizzato ad allenarsi.

E così, si riprende per certi versi da dove si era lasciato. Una coincidenza molto probabilmente, che però può assumere il significato della chiusura del cerchio.