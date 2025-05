Scherma: Luca Curatoli terzo Grand Prix di sciabola. L’azzurro torna sul podio a Seoul

Continuano ad arrivare ottime notizie dal mondo della scherma. Dopo le belle prestazioni viste a Vancouver, la Nazionale italiana si è ben comportata anche in quel di Seoul, città che ha ospitato questo fine settimana il Grand Prix di sciabola. Nel tabellone maschile infatti Luca Curatoli ha centrato un ottimo terzo posto, tornando nuovamente sul podio ad un undici mesi di distanza dall’ultima volta, quando fu argento ai Campionati Europei.

Bello il cammino del nostro portacolori, partito con una bellissima battaglia contro il tedesco Seefeld, battuto solo all’ultima stoccata con il risultato di 15-4. Successivamente l’atleta ha regolato l’ungherese Szatmarii con margine (15-10), accedendo così in top 8 grazie alla vittoria sul francese Garrigue (15-12).

Motivatissimo a salire sul podio dopo averlo sfiorato diverse volte in queste stagione, lo schermidore si è reso artefice di un quarto di finale decisamente energico con l’iraniano Pakdaman terminato con il punteggio di 15-9, prima di essere stoppato dal transalpino Jean-Philippe Patrice per 15-11, chiudendo così in terza posizione. A vincere però è stato l’ungherese Krisztian Rabb, abile a passare all’ultima stoccata sul francese.

Si è arrestato prima dell’accesso in top 8 l’avventura di Michele Gallo, il quale ha superato lo statunitense Saron (15-7) e il teutonico Kindler (15-9), prima di essere frenato dal georgiano Sandro Bazadze per 15-11. Trentaseiesimo posto poi per Pietro Torre, trentanovesimo per Dario Cavaliere e quarantatreesimo per Francesco Bonsanto. Gigi Samele non è invece salito in pedana per uno stop precauzionale.