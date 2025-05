Scherma, Davidi Filippi al massimo in carriera. Secondo posto a Vancouver

Non solo le donne protagonista a Vancouver nella prova di Coppa del Mondo di fioretto, ma anche gli uomini lasciano il segno e lo fanno grazie a Davide Filippi, che chiude al secondo posto l’individuale maschile e centra il miglior risultato della carriera. Si tratta del terzo podio della carriera per il 27enne padovano, che si è arreso solamente in finale all’americano Alexander Massialas con il punteggio di 15-8.

In precedenza il cammino di Filippi era stato eccezionale, anche perchè da solo ha salvato il rendimento di tutta la squadra italiana, visto che è l’unico azzurro ad essere riuscito ad arrivare ai quarti di finale. Le porte del podio si sono aperte grazie alla vittoria all’ultima stoccata per 15-14 contro il bicampione olimpico Ka Long Cheung di Hong Kong. Successivamente in semifinale Filippi ha poi superato il francese Maxime Pauty per 15-11, mentre nell’altra semifinale Massialas batteva per una sola stoccata per 15-14 l’egiziano Abdelrahman Tolba.

L’ultima stoccata per Filippi era già stata decisiva contro l’ungherese Daniel Dosa (15-14) agli ottavi di finale, turno dove sono stati ben quattro gli azzurri eliminati: Guillaume Bianchi (15-8 con l’americano Louie), Damiano Di Veroli (15-13 con il francese Pauty), Alessio Di Tommaso (15-6 con l’americano Massialas) e Tommaso Martini (15-11 con Ka Long Cheung).

Nei sedicesimi si è fermato Tommaso Marini, battuto nel derby azzurro da Damiano Di Veroli con il punteggio di 15-9. Altra sfida tutta italiana quella tra Bianchi e Giulio Lombardi, con la vittoria del primo per 15-10. Sempre fuori nello stesso turno anche Alessio Foconi, Damiano Rosatelli, Lorenzo Nista e Francesco Ingargiola. Eliminazione al primo turno, invece, per Edoardo Luperi.