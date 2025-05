Scherma, Martina Favaretto trionfa a Vancouver. Sul podio anche Arianna Errigo

Splende l’azzurro a Vancouver nella prova di Coppa del Mondo femminile di fioretto. Martina Favaretto festeggia al meglio la sua prima gara da numero uno del ranking mondiale, ottenendo il settimo successo in carriera. Un successo arrivato con la bella vittoria in finale contro la campionessa olimpica, l’americana Lee Kiefer, con il punteggio di 15-11. Una stagione finora fenomenale per la veneta, che era già salita sul gradino più alto del podio a Tunisi e a Torino.

L’Italia festeggia anche il terzo posto di Arianna Errigo, al suo sessantunesimo podio della carriera tra Coppa del Mondo e Grand Prix, che si è arresa solamente in semifinale a Favaretto in un derby azzurro terminato per 15.9. Sul gradino più basso del podio ci sale anche la canadese Eleanor Harvey, battuta invece per 15-10 da Kiefer.

Errigo sconfitta in un derby in semifinale ed invece vittoriosa in quello dei quarti di finale contro Carlotta Ferrari, con la capitana della squadra azzurra che si è imposta con il punteggio di 15-5. Nonostante la sconfitta per la ventunenne comasca c’è la soddisfazione di aver centrato il miglior risultato della carriera.

Si ferma invece agli ottavi il cammino di Alice Volpi, battuta per 15-11 dalla giapponese Komaki Kikuchi. Sempre nello stesso turno è stata sconfitta Camilla Mancini, battuta per 15-6 nella sfida tutta italiana da Ferrari. Eliminazione agli ottavi anche per Aurora Grandi, che si è arresa alla francese Pauline Ranvier per 15-7.

I derby italiani sono stati tanti, come quello ai sedicesimi tra Aurora Grandis ed Anna Cristino, che ha visto la vittoria della prima all’ultima stoccata per 15-14. Fuori ai sedicesimi anche Martina Batini ed Elena Tangherilini, sconfitte rispettivamente dalle francesi Anita Blaze e Constance Catarzi per 15-9. Eliminazione al primo turno, invece, per Martina Sinigalia, battuta per 13-12 dalla polacca Karolina Zurawska.