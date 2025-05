Scherma: al Grand Prix di Seoul cinque sciabolatori accedono al tabellone principale

Saranno complessivamente cinque gli azzurri che disputeranno il tabellone principale in quel di Seoul, città che sta ospitando questo fine settimana il Grand Prix di scherma, specialità sciabola. Nella notte di oggi, sabato 3 maggio, tre atleti hanno infatti raggiunto Luca Curatoli e Michele Gallo.

Ottima prova in tal senso di Pietro Torre e Dario Cavaliere, artefici di una grande fase a gironi terminata rispettivamente con sei e cinque vittorie. Bene anche Francesco Bonsanto, il quale è dovuto passare dai turni preliminari per qualificarsi.

Fuori dai giochi, invece, Daniele Franciosa, Edoardo Cantini e Cosimo Bertini, out nell’ultimo incontro. Più indietro Mattia Rea, Matteo Neri, Marco Mastrullo e Giacomo Mignuzzi, fermatisi nel tabellone dei 128. Domani saranno quindi 12 gli azzurri in lizza tra categoria maschile e femminile. L’inizio delle ostilità è previsto per le 2.00.