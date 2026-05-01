Scherma: sei sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale al Grand Prix di Incheon

Saranno complessivamente sei gli schermidori azzurri che saranno della partita domenica sulla pedana di Incheon, località della Corea del Sud che ospita questo fine settimana il Grand Prix 2026 di scherma, specialità sciabola. Oggi, venerdì 1 maggio, si è disputata la fase ad eliminazione della categoria maschile, che ha visto coinvolti undici portacolori.

A raggiungere immediatamente Luca Curatoli, già dentro in virtù del ranking, sono stati Matteo Neri e Pietro Torre, artefici di un fantasmagorico segmento a gironi, contrassegnato da sei vittorie su altrettanti assalti disputati. Poi, dopo i tabelloni, si sono aggiunti anche Michele Gallo, Cosimo Bertini e Marco Mastrullo.

Niente da fare invece per gli altri azzurri, per la precisione Daniele Franciosa, Edoardo Cantini, Leonardo Dreossi, Marco Stigliano, Dario Cavaliere. Fuori anche Mattia Rea, out a causa di una sanzione per eccessive proteste.

Domani, sabato 2 maggio, si svolgerà la prova femminile. Domenica 3 invece sarà la volta delle due gare principali, le quali si svolgeranno in contemporanea. Tra le fila delle azzurre ci saranno fin da domani Mariella Viale (numero 22 del ranking), Chiara Mormile (36), Claudia Rotili (55), Manuela Spica (60), Martina Criscio (64), Eloisa Passaro (70), Carlotta Fusetti (85), Alessia Di Carlo (113), Giulia Arpino (132), Vittoria Mocci (134), Francesca Romana Lentini (298).