Pentathlon, tre azzurre in semifinale in Coppa del Mondo a Pazardzhik

Si è aperta a Pazardzhik, in Bulgaria, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno: sono approdate alle semifinali femminili tre delle quattro azzurre al via, ovvero Aurora Tognetti, Maria Beatrice Mercuri ed Alice Rinaudo, mentre non ce l’ha fatta Maria Lea Lopez.

Nel Gruppo A delle qualificazioni femminili il miglior punteggio è proprio di Aurora Tognetti (Carabinieri), che si impone con 1403 punti, mentre non passa il turno Maria Lea Lopez (Carabinieri) eliminata nella prova ad ostacoli a causa di un duplice errore alle tilting ladders, che la relega in 30ma ed ultima posizione a quota 1035.

Nel Gruppo B, invece, arriva il nuovo record del mondo proprio nella prova ad ostacoli, con l’egiziana Farida Khalil che ferma il cronometro in 30″855, per 353 punti, abbassando di 2″ il precedente primato, che già le apparteneva, di 32″859. L’egiziana totalizza anche il miglior punteggio in assoluto, chiudendo a quota 1445.

Passano il turno, in casa Italia, entrambe le azzurre impegnate in questo raggruppamento: Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), si attesa a quota 1369, terminando al terzo posto, mentre Alice Rinaudo (Fiamme Oro) si ferma a quota 1362, classificandosi settima.