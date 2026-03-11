Un grande ritorno per l’Italia ai Campionati Italiani di pentathlon

Elena Micheli si appresta a fare il proprio attesissimo ritorno in gara dopo la maternità: la due volte Campionessa del Mondo di pentathlon parteciperà a un evento a un anno e mezzo dalla sua ultima apparizione agonistica, che risale alle Olimpiadi di Parigi 2024. A cinque mesi di distanza dalla nascita della piccola Vittoria, la 26enne laziale sarà tra le grandi protagoniste dei Campionati Italiani, che si disputeranno nel fine settimana del 13-15 marzo a Fiano Romano e Montelibretti, dove debutterà anche il nuovo format.

Il nuoto passerà da 200 a 100 metri e sarà prevista una quinta serie di tiro all’inizio della prova di laser run, per Micheli sarà la prima volta nella nuova disciplina a ostacoli in una gara ufficiale (l’evento che ha sostituito l’equitazione). Rientrerà dalla maternità anche Alessandra Frezza, riflettori puntati su Aurora Tognetti (bronzo mondiale e oro a squadre nel 2025), tra le favorite ci saranno anche Valentina Martinescu e Annachiara Allara.

In campo maschile, invece, i più attesi saranno Matteo Bovenzi, Emanuele Tromboni, Denis Agavriloaie e Roberto Micheli. Venerdì e sabato ci sarà spazio per i turni eliminatori, mentre domenica si disputeranno le finali (donne alle ore 10.10, uomini alle ore 14.10).