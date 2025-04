Pentathlon, Aurora Tognetti sfiora il podio nella tappa di Budapest della World Cup

Doppietta egiziana nella finale della seconda tappa della World Cup 2025 di Pentathlon Moderno, a Budapest (Ungheria).

Aurora Tognetti ha sfiorato il podio nella finale femminile. Successo per l’egiziana Farida Khalil con 1405 punti contro i 1377 della ungherese Michelle Gulyas, mentre completa il podio la francese Rebecca Castaudi che chiude con 1370.

Quarta, come detto, la nostra portacolori con 1369 punti, quinta la ceca Lucie Hlavackova con 1360 mentre è sesta l’atleta indipendente Viyaleta Hureyeva con 1353. Settima un’altra magiara, Noemi Eszes con 1350, quindi ottava l’estone Johanna Maria Jogisu con 1347 mentre è nona la cinese Yizhuo Liu con 1345 con la magiara Blanka Bauer che completa la top10 con 1343.

Nella gara maschile Mohamed Moutaz ha dominato con 1576 punti contro i 1570 sull’ungherese Mihaly Koleszar mentre completa il podio il francese Ugo Fleuriot. Quarta posizione per l’atleta indipendente Akim Gnedtchik con 1568 punti, quinta per l’ucraino Yuriy Kovalchuk con 1559, mentre è sesto il suo connazionale Roman Popov con 1556. Chiude in 15a posizione Roberto Micheli con 1496.