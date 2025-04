Pentathlon, Roberto Micheli e Giorgio Malan in semifinale nella tappa di Budapest della World Cup

Nella giornata odierna sono andate in scena le qualificazioni maschili della tappa di Budapest (Ungheria) secondo appuntamento della World Cup di pentathlon moderno 2025. Per l’Italia erano in azione Roberto Micheli (Fiamme Oro), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre).

Due sui tre iscritti hanno staccato il pass per la semifinale: Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre). Il primo ha chiuso con 1535 punti nel Gruppo “A”, mentre il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha chiuso le qualifiche del “Gruppo C” con 1537 punti. Out, invece, Matteo Bovenzi, eliminato nella prova a ostacoli per un doppio errore alle swinging globes.

In contemporanea si è svolto anche il Seeding Round di scherma per la gara femminile. Aurora Tognetti ha totalizzato 23 vittorie e domani gareggerà nella semifinale “A”.

Quale sarà il programma dei prossimi giorni nella tappa di Budapest della World Cup? Domani, giovedì 24 aprile, sarà in programma la semifinale Femminil. Venerdì 25 aprile sarà la volta della semifinale maschile, mentre sabato 26 aprile andranno in scena le due Finali.