Pentathlon, l’Italia chiude la tappa di Budapest con sensazioni migliori dei risultati

L’Italia manda in archivio la seconda tappa della World Cup 2025 di pentathlon moderno con risultati non trascendentali ma sensazioni positive per i nostri atleti. Nella gara femminile è la sola Aurora Tognetti a raggiungere la finale con un nono posto complessivo (con miglior tempo nel laser run) nella prova vinta dalla padrona di casa, nonché campionessa olimpiaca, Michelle Gulyas.

Le parole della nostra portacolori al termine della gara al sito della Federazione: “Sono molto contenta di come è andata questa tappa… Non pienamente soddisfatta del risultato finale, ma ritrovarmi a combattere lì davanti fino al penultimo giro di corsa è comunque un risultato importante e mi fa capire che questa è la strada giusta. Una buona scherma, una vittoria nell’obstacle con una sequenza di ostacoli che probabilmente è stata la più difficile affrontata finora, un bel nuoto e un laser run che mi spinge a migliorare per arrivare lì davanti”.

Tra gli uomini Roberto Micheli ha chiuso al quindicesimo posto, unico dei nostri a raggiungere l’atto conclusivo, nella gara che ha visto il successo dell’egiziano Moutaz Mohamed. Il suo commento: “È stata un’esperienza positiva, anche se c’è un po’ di rammarico per l’errore sugli ostacoli in finale che mi è costato un po’ di punti, e mi dispiace perché poteva essere una gara da top ten. Ma nonostante questo sono contento della prestazione, di essere arrivato in finale e di avere espresso un alto livello in una gara non facile visto il livello degli avversari. Sono contento e soddisfatto del lavoro che sto facendo e sono ancora più motivato a lavorare in questa direzione facendo tesoro degli errori commessi oggi per migliorarmi in futuro“.

Quale sarà il programma del pentathlon internazionale? Dopo la tappa di Budapest sarà la volta della terza ed ultima che si disputerà dal 7 all’11 maggio a Pazardzhik, in Bulgaria. La World Cup Final si svolgerà, poi, ad Alessandria D’Egitto dal 4 al 6 luglio 2025.