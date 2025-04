Pentathlon, Roberto Micheli in finale a Budapest. Giorgio Malan primo degli esclusi

Le semifinali maschili della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, in corso a Budapest, in Ungheria, si rivelano dal sapore dolceamaro per l’Italia: centra l’ultimo atto Roberto Micheli (Fiamme Oro), mentre viene eliminato Giorgio Malan (Fiamme Azzurre).

Nella Semifinale A centra la qualificazione all’atto conclusivo Roberto Micheli (Fiamme Oro): il 27enne romano si classifica quinto con 1552 punti nella prova vinta dal padrone di casa magiaro Mihaly Koleszar, che fa segnare il miglior punteggio assoluto terminando a quota 1554.

Nella Semifinale B, invece, resta l’amaro in bocca per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre): il torinese termina in decima posizione a quota 1501 punti, risultando così il primo degli esclusi dalla finale, dopo essere stato battuto in volata dal cinese Chen Yan, il quale chiude nono con 1502 e stacca l’ultimo pass per la finale.