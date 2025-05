Paolo Lorenzi convinto delle possibilità di Lorenzo Musetti: “Credo che la sua scalata sia appena iniziata”

Lorenzo Musetti sarà in campo quest’oggi a Madrid per affrontare nella semifinale del Masters1000 il britannico Jack Draper (n.5 del seeding). Un incrocio complicato al cospetto di un avversario che il toscano non ha mai sconfitto negli scontri diretti.

Vero è che Musetti sembra aver compiuto un passo in avanti in termini di continuità e convinzione e il raggiungimento del penultimo atto in questo 1000, dopo la finale a Montecarlo, la dice lunga. A questo proposito, il direttore degli Internazionali BNL d’Italia, Paolo Lorenzi, è convinto delle possibilità del toscano.

“Mi auguro e credo che questo sia solo l’inizio della scalata di Lorenzo Musetti“, le sue parole ai microfoni di SuperTennis. Il carrarino, infatti, grazie a questi risultati sarà dal prossimo lunedì in top-10. “Ha dimostrato tutto il suo valore, merita questa posizione. Sul rosso per me vale anche più della sua classifica nuova, anche se è tantissimo essere dov’è“, ha sottolineato l’ex tennista toscano.

Musetti sarà uno dei grandi attesi anche al prossimo torneo del Foro Italico, dove chiaramente ci sarà in particolare il rientro di Jannik Sinner, reduce dalla sospensione per la vicenda “Clostebol”: “Il calore del pubblico al Foro è sempre stato eccezionale. Quest’anno rientrerà Sinner e tutti lo stiamo aspettando, poi abbiamo Musetti top-10, Paolini che sta facendo risultati eccezionali, ci mettiamo Berrettini e Cobolli che sono di Roma. I tifosi dovranno tenere le braccia molto aperte per abbracciare tutti“, ha concluso Lorenzi.