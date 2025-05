Musetti cerca la prima con Draper per volare in finale a Madrid. Per Ruud e Cerundolo è una grande occasione

Lorenzo Musetti va a caccia della sua seconda finale 1000 della carriera. Dopo quella raggiunta qualche settimana fa a Montecarlo, il tennista toscano si è creato un’altra occasione a Madrid, dove affronterà questa sera il britannico Jack Draper. Nel pomeriggio, invece, andrà in scena la semifinale della parte alta del tabellone, che metterà di fronte il norvegese Casper Ruud e l’argentino Francisco Cerundolo.

Andiamo con ordine e partiamo ad analizzare proprio la prima semifinale. In quel di Madrid, Casper Ruud sembra essersi ritrovato dopo mesi davvero complicati e che lo hanno anche visto uscire dalla Top-10 del ranking. Il norvegese non ha ancora concesso un set agli avversari, vincendo brillantemente prima con Taylor Fritz e poi con Daniil Medvedev ed il successo con il russo ha permesso a Ruud di tenere aperta l’incredibile sua imbattibilità nei quarti di finale dei Masters 1000 sulla terra rossa.

Ruud affronterà ora Francisco Cerundolo, sicuramente uno dei migliori giocatori di questo 2025, certamente tra i più continui, visto che al momento con 24 vittorie è quello con più successi in stagione alla pari di Carlos Alcaraz ed Alex de Minaur. All’argentino manca probabilmente la vittoria di un grande titolo e sicuramente questa torneo di Madrid può essere la grande occasione per il tennista sudamericano.

In serata arriva l’appuntamento tanto atteso dal pubblico italiano, visto che tocca a Lorenzo Musetti. Il toscano ha superato ieri sera nei quarti il sorprendente canadese Gabriel Diallo. Finora il nativo di Carrara non ha ancora perso un set in tutto il torneo ed è probabilmente il giocatore più in forma da quando è cominciata la stagione sul rosso. Madrid poi non doveva essere proprio il suo torneo e questo fa certamente ben sperare in chiave Roma e Parigi.

Il compito ora per Musetti si fa molto arduo, visto che se la dovrà vedere con uno scatenato Jack Draper, giustiziere degli azzurri in quel di Madrid, visti i successi su Berrettini (ritiro del romano dopo il primo set) e ieri su Arnaldi. Impressionante soprattutto il livello tenuto nel primo set da Draper (6-0), che ha festeggiato l’approdo tra i primi cinque del mondo (quarto britannico della storia). Inoltre Draper non ha mai perso in carriera contro Musetti, vincendo sempre nei tre precedenti, anche se giocati tutti sul cemento. Servirà dunque davvero la miglior versione di Musetti, che proverà a togliersi un altro scalpo importante dopo quelli già ottenuti nelle ultime settimane.