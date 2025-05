LIVE Musetti-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: che sfida contro l’arrembante britannico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Musetti-Draper

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match valido per la seconda semifinale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 10 del seeding, ed il britannico Jack Draper, testa di serie numero 5.

Il match sarà il terzo del programma odierno, che inizierà a partire dalle ore 13.30 sul Manolo Santana Stadium, e si giocherà dopo Victoria Azarenka/Ashlyn Krueger-Veronika Kudermetova / Elise Mertens (prima semifinale doppio femminile, dalle ore 13.30) e Francisco Cerundolo-Casper Ruud (prima semifinale singolare maschile, non prima delle ore 16.00), ma in ogni caso inizierà non prima delle ore 20.00.

Si tratterà del quarto incrocio sul circuito maggiore: nei tre precedenti ha sempre vinto Jack Draper, che si è imposto nelle semifinali di Vienna 2024 per 6-2 6-4, negli ottavi di Sofia 2023 per 7-5 6-2 e nel round robin delle Next Gen ATP Finals 2022 per 4-1 4-0 4-3 (3). I match in questione si sono giocati tutti sul veloce indoor, mentre per la prima volta i due si sfideranno sulla terra battuta outdoor.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della seconda semifinale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 10 del seeding, ed il britannico Jack Draper, testa di serie numero 5: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti.

Il match sarà il terzo del programma odierno sul Manolo Santana Stadium, ma si giocherà non prima delle ore 20.00. In precedenza si disputeranno Victoria Azarenka/Ashlyn Krueger-Veronika Kudermetova/Elise Mertens (prima semifinale doppio femminile, dalle ore 13.30) e Francisco Cerundolo-Casper Ruud (prima semifinale singolare maschile, non prima delle ore 16.00). Buon divertimento!