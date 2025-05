Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari semifinali 2 maggio, ordine delle partite, tv, streaming

Tempo di semifinali al Masters 1000 di Madrid. Il quarto torneo dell’anno di questa categoria è giunto al penultimo atto, poi si fermerà per un giorno dando spazio alla finale femminile prima di procedere al confronto che porterà in ogni caso in scena un nuovo campione nella capitale spagnola.

Tra questi ci potrebbe essere Lorenzo Musetti, atteso da un confronto che finora ha sofferto parecchio, quello con il britannico Jack Draper. Vero è che tutti i precedenti (cinque, sia giovanili che ATP), vinti dal numero 5 del seeding, sono stati da lui vinti, ma è altrettanto vero che mai si è visto un confronto sulla terra rossa. Nella semifinale della parte alta, invece, sfida terraiola ed equilibrata tra Francisco Cerundolo e Casper Ruud, con l’argentino avanti 5-3 nei confronti di un ritrovato norvegese. Sembra davvero tornato il tempo dell’incertezza, quella per la quale nei 1000 non è praticamente possibile incontrare nulla di davvero certo.

Le semifinali maschili di Madrid inizieranno oggi alle ore 16:00. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Musetti-Draper, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MADRID 2025 OGGI

Sabato 2 maggio

Estadio Manolo Santana

Sessione diurna

Ore 13:30 Azarenka/Krueger (USA) [WC]-Kudermetova/Mertens (BEL) – Semifinale doppio WTA

Ore 16:00 F. Cerundolo (ARG) [20]-Ruud (NOR) [14] – Semifinale ATP

Sessione serale

Ore 20:00 Draper (GBR) [5]-Musetti (ITA) [10] – Semifinale ATP

A seguire Cirstea (ROU)/Kalinskaya-Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [3] – Semifinale doppio WTA

Estadio Arantxa Sanchez

Ore 13:30 Krawietz (GER)/Puetz (GER) [3]-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [5] – Semifinale doppio ATP

Ore 17:00 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Harrison (USA)/King (USA) – Semifinale doppio ATP

PROGRAMMA MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Musetti-Draper)