MXGP: a Lugo snodo importante per il Mondiale. Fari puntati su Febvre, Gajser e Coenen

Ritorna il Mondiale 2025 di MXGP. Questo fine settimana la carovana si sposterà per la seconda volta in stagione in terra iberica per disputare il GP di Spagna, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 in scena sul circuito di Lugo dedicato al fenomeno Jorge Prado.

Si tratta di un appuntamento particolarmente importante, specie considerando quanto successo la settimana scorsa in quel di Agueda, con un cambiamento radicale al vertice della classifica. Al comando infatti adesso c’è la Kawasaki di Romain Febvre con 330 punti, seguita da Tim Gajser (Honda, 305 punti) e da Lucas Coenen (KTM, 287 punti).

Ci si aspetta una lotta titanica nel circuito spagnolo, complice un tracciato pieno di insidie molto difficile da gestire, ricco di curve tortuose e di grandi salti. Lo scorso anno, ad ottenere il miglior piazzamento in classifica fu Romain Febvre, mentre Tim Gajser si impose in gara-1 (vincendo poi il GP) e Jeffrey Herlings fece sua gara-2. Inutile dire però che, quest’anno, l’equilibrio sarà certamente diverso.

Da non sottovalutare poi i centauri italiani, motivati a fare bene per risalire la china nella graduatoria generale. Stiamo parlando ovviamente della Fantic di Andrea Bonacorsi, settimo a quota 194, così come Mattia Guadagnini (Ducati), quattordicesimo a 107.