MXGP, Lucas Coenen svetta nelle qualifiche ad Agueda. Italiani fuori dalla top 10

Terminano nel segno di Lucas Coenen le qualifiche del GP del Portogallo, settimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di motocross, classe MXGP, in scena questo fine settimana sul tracciato di Agueda.

Prova solida per il centauro in forza alla Red Bull KTM Factory, capace di fermare il cronometro a 25:01.622 rifilando un distacco di 13.164 a Calvin Vlaandren (Monster Energy Yamaha), secondo davanti a un buon Romain Febvre (Kawasaki Racing Team), terzo a 23.927.

Quarto posto invece per Kevin Brumann (MX Handel Husqvarna), il quale ha ottenuto un gap di 27.320 precedendo Roan Van Dee Moosdijk (KTM Cosa), quarto a 28.866 e Ruben Fernandez (Honda HRC), sesto a 35.867. Ricordiamo che in questo contesto non è presente l’attuale leader della classifica piloti Tim Gajser, out per un problema fisico.

Appena fuori dalla top 10 gli azzurri. Andrea Bonacorsi (Fantic Facotry Racing) ha centrato l’undicesima piazza con un distacco di 55.261 posizionandosi proprio davanti a Mattia Guadagnini (Aruba.it Ducati Factory), dodicesimo a 59.588.