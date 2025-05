MXGP, Lucas Coenen re nel fango di Agueda in gara-1. 6° Bonacorsi e Guadagnini in top-10 al rientro

Andata in archivio gara-1 in MXGP del GP del Portogallo, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross. Ad Agueda (250 chilometri a nord della capitale Lisbona) si era reduci dalla Qualifying Race di ieri in cui il belga Lucas Coenen (KTM), nel fango lusitano, era riuscito a imporsi davanti all’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) e al francese Romain Febvre (Kawasaki). Da ricordare l’assenza del leader della classifica generale, alla vigilia di questa tappa, Tim Gajser (Honda), per l’infortunio alla spalla.

Il meteo infausto ha inciso non poco anche oggi, portando a un posticipo della prima manche di un’ora. Una prova in cui le forti piogge hanno modificato la natura del fondo, rendendolo fangoso e particolarmente insidioso. Tante cadute, con centauri letteralmente intrappolati nei canali formatisi nei passaggi.

Alla fine della fiera, Coenen è stato il migliore ancora una volta, nell’interpretazione di un tacciato così complesso per le condizioni meteorologiche descritte. Considerando quanto fatto dal belga in Svizzera e nella Qualifying Race citata, il computo delle affermazioni consecutive è pari a quattro. Un segnale chiaro dell’ascesa del centauro della KTM.

Sul podio troviamo Febvre, con un distacco di 6″214, e lo spagnolo Raul Fernandez (Honda) a 57.583. Da questi distacchi si può comprendere quanto solo il transalpino sia stato in grado di insidiare il belga. A completare la top-5 sono stati il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 1:08.227 e l’altro francese Maxime Renaux (Yamaha) a 1:15.921.

In casa Italia, grande prestazione di Andrea Bonacorsi che, in sella alla Fantic, si è classificato sesto (+1:17.935), mentre nono Mattia Guadagnini sulla Ducati (+1:40.208). Un buon risultato per il veneto, tornato a competere nel campionato dopo la caduta alla vigilia del GP di Sardegna che lo ha costretto a saltare tre round. Più indietro l’altro alfiere di Borgo Panigale, lo svizzero Jeremy Seewer (15° a 2:31.369), autore diversi errori. Con questo risultato, Febvre si è preso la vetta della graduatoria iridata (308 punti), con tre punti di margini sull’assente Gajser.

RISULTATI E CLASSIFICA GARA-1 GP PORTOGALLO MXGP 2025

1 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 37:05.111 0.000 39.558 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 37:11.325 6.214 39.447 22

3 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 38:02.984 57.873 38.555 20

4 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 38:13.338 1:08.227 38.381 18

5 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 38:21.032 1:15.921 38.252 16

6 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 38:23.046 1:17.935 38.219 15

7 24 HORGMO, Kevin NOR FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 38:28.076 1:22.965 38.136 14

8 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 38:39.275 1:34.164 37.952 13

9 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 38:45.319 1:40.208 37.853 12

10 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 38:55.240 1:50.129 37.692 11

11 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 38:59.553 1:54.442 37.623 10

12 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 39:17.934 2:12.823 37.329 9

13 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 39:23.655 2:18.544 37.239 8

14 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 39:29.862 2:24.751 37.141 7

15 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 39:36.480 2:31.369 37.038 6

16 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 37:17.178 -1 Lap 36.721 5

17 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 37:31.168 13.990 36.493 4

18 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 38:25.115 1:07.937 35.639 3

19 326 GILBERT, Josh GBR ACU Honda 39:11.216 1:54.038 34.940 2

20 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 39:15.921 1:58.743 34.870 1

21 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 39:22.282 2:05.104 34.777 0

22 212 ADAMSON, John GBR ACU Honda 28:39.174 -5 Laps 34.133 0

23 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 14:53.387 -10 Laps 32.841 0

56 OUTEIRO, Luis POR FMP Yamaha did not start

196 ALONSO, Victor ESP RFME KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG Honda did not start