MXGP, Lucas Coenen mattatore ad Agueda in gara-2. Bene Bonacorsi e Guadagnini in top-10

Calato il sipario su gara-2 del GP del Portogallo di MXGP, la classe regina del Motocross. Settima tappa del Mondiale 2025 ad Agueda (250 chilometri a nord della capitale Lisbona) e condizioni non semplici. Le forti piogge avevano già modificato la natura del fondo, rendendolo fangoso e particolarmente insidioso, nella Qualifying Race di ieri.

Una criticità che si è confermata questa domenica, con gli organizzatori costretti a posticipare di un’ora il via del programma originaio per via di una perturbazione particolarmente intensa. Per questa ragione, i centauri hanno dovuto districarsi in un contesto assai difficoltoso. Un po’ come è accaduto con Andrea Adamo in MX2, anche nella massima cilindrata vi è stato un mattatore.

Si parla di Lucas Coenen (KTM), a segno già nella citata Qualifying Race e in gara. Il belga ha fatto l’en-plein, con un margine più consistente nei confronti di Romain Febvre (Kawasaki) rispetto a gara-1. Se è vero che il transalpino è giunto sempre in piazza d’onore, in questo caso il distacco è stato di 10.991. Podio dal sapor di “copia&incolla” in quanto il terzo gradino è stato dello spagnolo Ruben Fernandez (Honda), distanziato di 28.685.

A completare la top-5 l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 32.578 e un grande Andrea Bonacorsi che sulla Fantic ha terminato a 36.578. Altra top-10 per Mattia Guadagnini. Decimo il veneto sulla Ducati, dopo il nono posto della prima manche. Un distacco per lui di 1:52.353, nel suo ritorno in campionato dopo la caduta alla vigilia del GP di Sardegna che lo ha costretto a saltare tre round.

Immediatamente alle spalle di Guadagnini ha concluso l’altro alfiere di Borgo Panigale, Jeremy Seewer (11° a 1:55.385). Febvre, dunque, ha saputo approfittare dell’assenza dello sloveno Tim Gajser (Honda) per infortunio e lascia il Portogallo in vetta al campionato con 330 punti, +25 sul n.243. Terzo è Coenen con 43 lunghezze di distacco.

CLASSIFICA GARA-2 GP PORTOGALLO MXGP 2025

1 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:41.817 0.000 42.641 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:52.808 10.991 42.429 22

3 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 37:10.502 28.685 42.093 20

4 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 37:14.395 32.578 42.019 18

5 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 37:17.962 36.145 41.952 16

6 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 37:19.472 37.655 41.924 15

7 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 37:22.466 40.649 41.868 14

8 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 37:58.428 1:16.611 41.207 13

9 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 38:23.838 1:42.021 40.753 12

10 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Aruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 38:34.170 1:52.353 40.571 11

11 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 38:37.202 1:55.385 40.518 10

12 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 39:05.897 2:24.080 40.022 9

13 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 39:19.655 2:37.838 39.789 8

14 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 37:01.521 -1 Lap 39.622 7

15 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 37:04.925 3.404 39.561 6

16 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 37:13.617 12.096 39.407 5

17 326 GILBERT, Josh GBR ACU Honda 37:55.307 53.786 38.685 4

18 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 38:06.049 1:04.528 38.503 3

19 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 38:13.908 1:12.387 38.371 2

20 212 ADAMSON, John GBR ACU Honda 37:16.148 -2 Laps 36.738 1

21 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 39:18.442 2:02.294 34.833 0

22 24 HORGMO, Kevin NOR FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 26:23.659 -5 Laps 40.759 0

23 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 3:18.877 -15 Laps 29.506 0