MX2, Andrea Adamo entusiasta per la tripletta in Portogallo: “Condizioni estreme, è stato fantastico”

Andrea Adamo si è reso protagonista di un weekend assolutamente trionfale in Portogallo per il settimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross 2025, firmando ad Agueda la prima tripletta della carriera in MX2. Il siciliano della KTM, dopo essersi imposto nella Qualifying Race del sabato, si è ripetuto anche nelle gare domenicali sul fango lusitano ed in condizioni proibitive facendo bottino pieno e accorciando le distanze rispetto alla vetta del campionato.

“Ho guidato davvero bene questo fine settimana. È stato fantastico, nessun errore e le partenze sono state davvero forti, soprattutto quella del sabato nella Qualifying Race. Questo mi ha messo in una buona posizione per le gare della domenica (prima scelta al gate di partenza), il che è stato importante“, ha dichiarato il pilota azzurro al termine del weekend.

“Le condizioni erano estreme, soprattutto in gara-1. La seconda non è stata così brutta, ma comunque insidiosa. Fare tripletta per la prima volta in carriera nel Mondiale è semplicemente incredibile. Sono super contento del risultato“, ha aggiunto Adamo. Il 21enne nativo di Erice, grazie alle tre vittorie in Portogallo, si è avvicinato a -14 dal leader Kay de Wolf e a -6 da Simon Laengenfelder nella classifica generale del Mondiale MX2.