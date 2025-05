MX2, Andrea Adamo vince gara-1 nel fango di Agueda!

Un fantastico Andrea Adamo ha conquistato la vittoria nella gara-1 del Gran Premio del Portogallo 2025, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di MX2. Il siciliano, in sella alla KTM, ha disputato una prova senza errori ed ha preceduto di circa 12 secondi il tedesco Simon Längenfelder. Il leader della classifica piloti Kay de Wolf ha concluso il podio con un distacco di 13.987 secondi dal 2003 azzurro.

La gara, disputata nel fangoso circuito portoghese di Agueda, parte con Liam Everts (Husqvarna) in testa. Il belga commette subito un errore e precipita dopo poche curve in 18esima posizione. La leadership viene così presa dal connazionale Sacha Coenen seguito da Kay de Wolf. L’olandese è però vittima di una caduta riuscendo immediatamente a ripartire.

Le sorprese non sono finte perché anche il leader della corsa Coenen sbaglia, scivolando in 17esima piazza. Dopo 14 minuti di gara, Andrea Adamo, grazie alla sua guida pulita, prende la testa della gara, seguito da un De Wolf in netta rimonta. L’olandese vede però avvicinarsi il tedesco Simon Längenfelder che lo attaccherà nei giri finali.

Il 2003 siciliano approfitta negli ultimi giri della lotta alle sue spalle conquistando gara-1 del Gran Premio del Portogallo 2025. Seconda posizione per Simon Längenfelder (KTM) che è riuscito a sorpassare nell’ultima curva l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) che completa il podio. Quarto posto per il francese Marc Quentin Prugnieres (KTM), quinto Rick Elzinga (Yamaha). Settimo Ferruccio Zanchi (Honda), nono Valerio Lata (Honda).