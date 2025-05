MX2, Andrea Adamo si esalta ad Agueda! Bis in gara-2 nel fango portoghese

Un Andrea Adamo scatenato nel settimo appuntamento del Mondiale 2025 di MX2, la minima cilindrata del Motocross. Sulla tracciato di Agueda, in Portogallo, il pilota nostrano della KTM ha saputo interpretare splendidamente le condizioni molto difficili che i piloti hanno dovuto gestire. Le forti piogge hanno creato una situazione assai insidiosa e il fango l’ha fatto da padrone.

Ricordiamo che per via della perturbazione, lo schedule odierno è stato posticipato di un’ora. Un’ulteriore variabile di questa giornata in terra lusitana. Adamo è riuscito a mettere insieme velocità e controllo del proprio mezzo, replicando quanto fatto nella Qualifying Race di ieri e in gara-1 quest’oggi.

Bravissimo il n.80, quindi, a concludere davanti a precedere il belga Sacha Coenen (KTM) di 4.354 e di 27.673 il leader della classifica mondiale, Kay de Wolf (Husqvarna). A completare la top-5 sono stati il tedesco Simon Laegenfelder (KTM) a 29.999 e il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 49.120.

Per Adamo è arrivata la vittoria del GP del Portogallo che rilancia le quotazioni del pilota tricolore nella classifica del Mondiale 2025. Il centauro della KTM è ora con 318 punti (terzo), con un gap di 10 punti dalla vetta occupata da de Wolf.